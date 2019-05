Siviglia, UFFICIALE: Caparros lascia la panchina

SIVIGLIA CAPARROS DI FRANCESCO / E' finita l'avventura sulla panchina del Siviglia di Joaquin Caparros.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il club andaluso - attraverso i propri canali ufficiali - ha annunciato che per la prossima stagione si affiderà ad una nuova guida. Futuro, comunque, in società per l'ormai ex tecnico. Tra i nomi per la panchina del Siviglia c'è anche quello di Di Francesco.