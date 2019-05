CALCIOMERCATO JUVENTUS MOURINHO / Non sarà Deschamps, che ieri ha annunciato di voler proseguire con la Francia, e a meno di colpi di scena non sarà nemmeno José Mourinho il successore di Allegri sulla panchina della Juventus.

Secondo 'As' per decisione dello stesso tecnico portoghese: Cristiano Ronaldo ci ha provato e forse ci sta provando ancora a convincerlo all'approdo a Torino, ma lo 'Special One' non sembra per nulla convinto poiché considera forte il suo legame col passato, cioè con l'- con cui fecenel maggio 2010. Giusto oggi cade l'anniversario... - legame che renderebbe troppo complicata la sua eventuale avventura alla Juve.