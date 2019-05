CALCIOMERCATO MILAN FUTURO GATTUSO / Un futuro tutto da scrivere per Gennaro Gattuso. Il tecnico sta passando gli ultimi mesi in un'altalena: se fino a qualche giorno fa il suo addio al Milan sembrava scontato, ora le sue quotazioni sarebbero in risalita e una qualificazione in Champions League potrebbe cambiare tutto. Ma se a fine stagione le strade dovessero separarsi immaginare un Gattuso lontano dai campi appare davvero difficile. Il tecnico italiano grazie ai buoni rapporti con Mendes potrebbe trovare sistemazione in Premier League.

Nelle settimane scorse è stato accostato alma attenzione alla situazione legata ai, club vicino proprio al procuratore portoghese.

Non va esclusa però l'ipotesi italiana: in estate salteranno tantissime panchine e trovare una sistemazione, rivendo in parte il contratto, potrebbe non essere complicato. Atalanta e Lazio potrebbero ritrovarsi senza allenatore e Gattuso potrebbe essere visto come il profilo giusto. Altre possibilità potrebbero essere legate al Sassuolo o alla Sampdoria, piazze che potrebbero stuzzicare Gattuso, che al momento però, almeno fino a domenica, ha in mente solo il Milan

