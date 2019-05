CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Dove sarà il futuro di Massimiliano Allegri? A 'Radio Kiss Kiss Napoli' il suo 'mentore' Giovanni Galeone, che in largo anticipo aveva svelato il divorzio con la Juventus, ha risposto così: "Max al Barcellona o al Real Madrid? Può essere, così come al Bayern Monaco.

Anche se il calcio lì è visto in maniera un po' particolare. Soluzioni italiane? L'unica percorribile sarebbe l', tra l'altro è stato il mio primo pensiero 3-4 mesi fa, connuovamente alla Juve. Già l'anno scorso lui rifiutò i blancos. Magariva a Torino.? Non credo che sia una pista percorribile, non la escludo del tutto ma Max dovrebbe prendere alcune notizie legate al futuro di questo club", ha concluso Galeone.