Juventus, futuro Sarri: l'annuncio del mister

CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI FUTURO / Maurizio Sarri è tra i nomi accostati alla Juventus per il dopo Allegri. Il tecnico ex Napoli ha parlato così in sala stampa, confermando quanto già detto nei giorni scorsi: "Ho ancora due anni di contratto e sono felice di restare in Premier League", sembrano parole di rito; dall'Inghilterra, infatti, continuano a susseguirsi le voci che lo vogliono lontano da Londra e pronto a tornare in Italia.

, oltre alla, è stato accostato anche a

Sarri in conferenza stampa: "Il mio futuro è mercoledì, adesso ho bisogno di pensare alla finale. Ho due anni ancora di contratto qui e dunque non ho alcun contatto con altri club in questo momento..."

FUTURO INCERTO - "Dopo la finale voglio sapere se sono felici di me o no, ma ho ancora due anni di contratto. Mi piace molto la Premier League. E' il campionato più importante del mondo, penso sia molto eccitante essere qui. Ma ora è il momento di pensare solo alla finale. Il Chelsea è uno dei club più importanti della Premier League, sono molto molto felice, ma dobbiamo discutere della situazione. E 'normale in ogni stagione, alla fine si parla con il club".

