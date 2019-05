JUVENTUS PANCHINA SARRI DOPO ALLEGRI / Maurizio Sarri è tra i candidati più accreditati per sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Un'idea questa che non piace per nulla ai tifosi del Napoli, che si sentirebbero traditi da un tecnico ancora nei loro cuori.

In merito a questa possibile ipotesi ha parlato Marco: "Sarri alla Juve? Andrebbe per un solo motivo: sabotare la Juve da dentro...scherzo dai - afferma ai microfoni di 'Tutti Convocati' -? No dai... La clausola? E' di fatto gratuita. Se il Napoli non la esercita deve continuare a pagarlo"