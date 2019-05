CALCIOMERCATO ATHLETIC ADURIZ / Prosegue il matrimonio tra Aduriz e l'Athletic Bilbao.

Il club basco ha annunciato in via ufficiale il rinnovo del contratto dell'attaccante classe '81 - originariamente in scadenza a giugno - fino al 2020.