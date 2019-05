MILAN MALDINI GATTUSO RAPPORTI / Paolo Maldini - intervenuto ai microfoni di 'DAZN' - ha parlato del rapporto con GennaroGattuso.

L'ex difensore e il tecnico sono stati compagni di squadra nel grandema ora le cose sono un po' diverse: "Come funziona il tuo rapporto con Gattuso? Bisogna avere rispetto della persona che hai di fronte - esordisce Maldini - Siamo tutte e due qui per far sì che la cosa funzioni, le vedute possono essere magari diverse ma il nostro rapporto, iniziato tanti anni fa, aiuta a superare i momenti di difficoltà. Il suo operato come lo valuti da amico o dirigente? Devo essere un pochino più freddo, la responsabilità è diversa, siamo dentro una squadra con ruoli diversi"