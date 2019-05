Juventus, nuova pista per Filipe Luis

CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN FILIPE LUIS / Futuro ancora tutto da scrivere per Filipe Luis. Il terzino brasiliano ha un contratto in scadenza il prossimo mese e l'addio all'Atletico Madrid appare ormai scontato.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il giocatore è stato accostato a club italiani comema anche a. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . L'ultima idea - stando a quanto riportato da 'MundoDeportivo' - potrebbe portare Filipe Luis in Inghilterra: va monitorato con attenzione, infatti, l'interesse dei