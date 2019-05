MONDIALI UNDER 20 - Domani in Polonia prende il via il Mondiale Under 20. Subito in campo l'Italia di Nicolato, impegnata contro il temibile Messico nella prima giornata del Gruppo B che comprende anche Giappone ed Ecuador. Per fare il punto sulla rassegna iridata e parlare dei campioni del domani, Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva il noto manager georgiano Irakli Khvedeliani: "Penso che la tradizione inaugurata nel 2013 andrà avanti e quindi sarà ancora una Nazionale europea sul tetto del Mondo dopo Francia, Serbia e Inghilterra nelle ultime tre edizioni. Secondo me le favorite sono due: la Francia e il Portogallo. Hanno giocatori con molta esperienza per questa età. Se guardiamo le loro rose, vediamo che la maggior parte dei calciatori gioca nei campionati top già a buoni livelli. Sorprese? Le squadre che si sono qualificate sono tutte buone formazioni, ma se devo fare un paio di nomi dico Ucraina e Mali".

Italia Under 20, Khvedeliani a CM.IT: "Punto su Plizzari e Tripaldelli"

Grande esperto di calcio giovanile, Khvedeliani ha selezionato per Calciomercato.it i nomi dei talenti sui quali scommettere sul futuro Nazionale per Nazionale.

"Per quanto riguarda l'punto sul portieredel Milan e sul terzino sinistrodel Crotone, di scuola Juventus".

ARABIA SAUDITA - "Turki Al-Ammar".

ARGENTINA - "Nehuen Perez e Manuel Roffo".

COLOMBIA - "Juan Hernandez Suarez e Anderson Arroyo Cordoba".

COREA DEL SUD - "Kang in Lee e Jung min Kim".

ECUADOR - "Diego Palacios e Stiven Plaza Castillo".

FRANCIA - "Qui c'è l'imbarazzo della scelta: da Gouiri a Diaby passando per Adli e Cozza fino a Cuisance".

GIAPPONE - "Koko Saito e Keito Nakamura".

HONDURAS - "Wesley Decas".

MALI - "Sekou Koita e Lassana NDiaye".

MESSICO - "Diego Lainez e Daniel Lopez Valdez".

NIGERIA - "Valentine Ozornwafor e Tom Dele-Bashiru".

NORVEGIA - "Leo Ostigard e Erling Haland".

NUOVA ZELANDA - "Michael Woud".

PANAMA - "Eduardo Guerrero Lozcano".

POLONIA - "Radoslaw Majecki, Sebastian Walukiewicz e Marcel Zylla".

PORTOGALLO - "Trincao, Diego Queiros, Miguel Luis e Dalot".

QATAR - "Ahmed Al-Hamawende".

SENEGAL - "Ibrahima Niane e Alpha Dionkou".

SUDAFRICA - "Sibusiso Mabiliso e Lyle Foster".

TAHITI - "Terai Bremond e Josselin Capel".

UCRAINA - "Anche qui devo fare molti nomi: da Lunin a Tsitaishvili, passando per Buletsa e Supriaha fino a Kucheruk".

URUGUAY - "Ronald Araujo e Nicolas Schiappacase".

USA - "Timothy Weah, Sergino Dest e Konrad De La Fuente".

