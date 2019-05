CALCIOMERCATO TORINO MORETTI RITIRO CAIRO MAZZARRI - Emiliano Moretti appende gli scarpini al chiodo. Alla soglia dei 38 anni, il difensore ha deciso di chiudere la sua carriera al Torino: "Domenica con la Lazio sarà l’ultima volta che mi vestirò da calciatore - le sue parole in conferenza stampa - Sono contento e felice, perchè chiudo una parentesi importante della mia vita. Ringrazio il presidente e il mister per aver provato a convincermi di rimanere.

Sei anni fa per me è iniziata una nuova carriera qua al Toro, per questo ringrazio il presidentee il ds. Voglio ringraziare anche tutti i tifosi che mi hanno sostenuto dal primo giorno". Successivamente hanno preso la parola Urbano Cairo e il tecnico Walter: "Ho provato a convincerlo in tutti i modi, ma va rispettata la sua scelta - le parole del patron granata - Ora me lo tengo stretto, Emiliano sta studiando da dirigente e per questo voglio coinvolgerlo in molte cose". Queste, invece, le dichiarazioni dell'allenatore: "Ho tentato insieme al presidente di fargli cambiare idea. Anche quest'anno Emiliano è stato un punto di riferimento per la crescita di tutti i suoi compagni".