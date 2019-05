CALCIOMERCATO JUVENTUS GUARDIOLA SARRI INZAGHI MOURINHO LONGHI - Si continua a discutere sul futuro allenatore della Juventus. L'addio a Massimiliano Allegri ha dato il la ad una ridda di voci sul prossimo trainer bianconero, con tantissimi nomi accostati al club del presidente Andrea Agnelli. Ecco anche il parere sull'argomento del noto giornalista Bruno Longhi a 'Top Calcio 24': "Adesso bisogna andare per deduzione, non per notizie certificate.

Allegri non ha proseguito il suo cammino, perché qualcuno della dirigenza ha deciso che con questa squadra si potesse andare avanti, a differenza del toscano, nel segno del gioco. Se si pensa a questo, bisogna escludere. Si va nella direzione die poi, al limite, di. Però al tecnico delsi può arrivare, al manager del... Se devo fare un pronostico, vedo Sarri in pole position e molto più staccato Inzaghi".