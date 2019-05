CALCIOMERCATO JUVENTUS DEMIRAL SASSUOLO PICCINI VALENCIA PARATICI - Fabio Paratici, direttore dell'area sport della Juventus, sta lavorando alacremente per il futuro della squadra bianconera. In cima alla lista del dirigente c'è da risolvere la questione allenatore, con molti nomi che circolano con insistenza: da Guardiola a Sarri passando per Simone Inzaghi e Pochettino. Ma non solo. Nella giornata di ieri, a Milano, Paratici ha avuto diversi incontri con operatori di mercato.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

E si è parlato anche di Cristianoe Merih come raccontato dal nostro inviato nel capoluogo lombardo . Ad oggi, però, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , il 26enne esterno destro italiano dele il 21enne difensore centrale turco delnon rappresentano delle priorità per il club bianconero. Vedremo se cambieranno le cose nelle prossime settimane, in attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore della Juventus.