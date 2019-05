Juventus, due di picche per il vice Szczesny

CALCIOMERCATO JUVENTUS PAVLENKA - La possibile partenza di Perin, per il quale oggi si è parlato anche di un possibile scambio con El Shaarawy della Roma, costringe la Juventus a sondare il mercato per un altro vice Szczesny.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Stando a quanto riportato dal quotidiano 'Bild', i bianconeri avrebbero sondato il terreno per Jiri, 27enne portiere ceco che milita attualmente in Bundesliga. Ma ilnon avrebbe alcuna intenzione di cedere il suo estremo difensore a meno di un'offerta clamorosa da almeno 30 milioni di euro. Intanto il Ds tedescoha mandato un messaggio chiaro: "Jiri sta bene qui e siamo tranquilli. Non sappiamo nulla della Juve".