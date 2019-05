CALCIOMERCATO ATALANTA LAZZARI SPAL ROMA NAPOLI - Continua a tenere banco in casa Spal il futuro di Manuel Lazzari. Dopo sei stagioni con la maglia del club ferrarese, e la seconda salvezza consecutiva conquistata, il 25enne esterno destro è destinato a cambiare aria. Sono diverse le squadre interessate: quello del Napoli e della Lazio è un interesse datato, che non scema.

, in caso di cessione di: secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , il club diha mostrato apprezzamento per Lazzari. Allo stato attuale, però, non sono stati mossi passi concreti e la Spal continua a chiedere una cifra vicina ai 20 milioni di euro per il cartellino calciatore, sotto contratto con i ferraresi fino al 2023.