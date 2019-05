Sampdoria, trattativa Ferrero-Vialli: è finita!

SAMPDORIA FERRERO VIALLI - La cordata americana rappresentata da Gianluca Vialli non acquisterà la Sampdoria. Ne è certo il sito 'gazzetta.it', secondo cui ci sarebbe stata una fumata nera nella trattativa con l'attuale presidente Massimo Ferrero.

Non si è trovato l'accordo sul valore da dare al club blucerchiato: l'offerta di circa 50 milioni di euro presentata dagli statunitensi è meno della metà di quanto richiesto dal magnate romano per la cessione. Non si escludono che nuovi gruppi possano interessarsi all'acquisizione della società ligure, ma per ora si va avanti con Ferrero.