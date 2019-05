Juventus, una clausola libera Klopp: le ultime

CALCIOMERCATO JUVENTUS KLOPP - Chi sarà il prossimo allenatore della Juventus? E' questo l'interrogativo che sin dalla conferenza stampa che ha ufficializzato l'addio di Allegri a fine stagione attanaglia i tifosi bianconeri e non solo. Tanti i nomi in ballo, soprattutto i top manager.

Tra questi ci sarebbe anche Jurgen, tecnico tedesco sotto contratto con ilfino al 2022, per il quale ci sarebbe una clausola di rescissione fissata a 36,5 milioni di euro. Difficile pensare che i bianconeri possano sborsare una cifra del genere, senza dimenticare - come sottolineato dal 'Mirror' - che Klopp ha un ottimo rapporto con la dirigenza e il pubblico dei 'Reds' e non ha in mente di cambiare aria.