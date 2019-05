ROMA RINNOVO EL SHAARAWY SCAMBIO PERIN / Non è bastata la migliore annata di Stephan ElShaarawy a raddrizzare la stagione della Roma che dopo l'addio annunciato di capitan De Rossi è sprofondata in un vortice di incertezza che frena anche le decisioni sul futuro del 'Faraone'.

Come raccontato da Calciomercato.it, la priorità delle parti sarebbe quella di arrivare ad un prolungamento del contratto in scadenza nel 2020 , ma lo stesso giocatore vorrebbe prima capire i programmi giallorossi in base anche al piazzamento finale in campionato e soprattutto alla direzione sportiva e tecnica della squadra. Per questo i discorsi sono al momento in standby, in attesa di un incontro che abbia sul tavolo elementi più concreti su cui discutere.

In tutto questo, il 'Corriere dello Sport' sottolinea come per strapparlo ai giallorossi potrebbero bastare 15-20 milioni di euro. Cifra che fa gola ai tanti club inglesi interessati ma anche alle big di Serie A: escluso il Milan, attenzione a Napoli, Inter e soprattutto Juventus. Con i bianconeri infatti è in ballo anche il discorso relativo al portiere Mattia Perin che dunque potrebbe rientrare in un potenziale scambio.

