CALCIOMERCATO JUVENTUS ZANIOLO ROMA /Nicolò Zaniolo potrebbe essere uno dei prezzi pregiati del prossimo calciomercato: la Roma, senza Champions League, si troverà costretta a fare cassa e il nome del classe 1999 è quello che gli garantirebbe la maggiore plusvalenza, con una valutazione che supera i 50 milioni.

Il continua a seguirlo con insistenza e sarebbe pronto a mettere sul piatto proprio quella cifra, ma il calciatore preferirebbe restare in Serie A e lalo sa bene. Proprio per questo, come svela 'Tuttosport', ieri Fabio Paratici ha incontrato nuovamente a Milano Claudio Vigorelli, agente del giallorosso, al quale ha ribadito la volontà di portare il talento ex Inter a Torino, a prescindere dall'allenatore che lo accoglierebbe. Il club di Pallotta cercherà di indirizzare la cessione all'estero per evitare altre contestazioni, ma la volontà del ragazzo, come capita spesso, potrebbe fare la differenza.