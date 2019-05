Juventus, lista della spesa per Sarri: da Pogba al triplo 'scippo' al Napoli!

JUVENTUS SARRI POGBA INSIGNE / Il conto alla rovescia ormai è agli sgoccioli. La Juventus, a parole, procede con calma, ma con la finale di Champions League alle porte che chiuderà la stagione calcistica l'annuncio dell'erede di Massimiliano Allegri in panchina è sempre più vicino. In pole position, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe balzato il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri scavalcando altri pretendenti come Inzaghi e Mihajlovic o i grandi sogni da Guardiola a Klopp e Pochettino.

Una scelta, quella di puntare su Sarri, che porterà ad un cambiamento nelle strategie di calciomercato con i colpi principali che secondo 'Tuttosport' potrebbero essere le conferme di alcuni big dati per partenti con Allegri,e Alexsu tutti.

Ma serviranno comunque rinforzi, a partire dalla difesa dove per il quotidiano torinese il sogno di club e allenatore è quel Kalidou Koulibaly che, però, da Napoli segnalano praticamente incedibile. Diverso, invece, il discorso per altre due pedine azzurre come Hysaj e Insigne: secondo 'Il Mattino' con Sarri in panchina la Juventus punterebbe con decisione sul terzino e l'esterno offensivo che al contrario del colosso senegalese non sono intoccabili. A centrocampo, invece, la potenza di Paul Pogba fa gola pure all'allenatore toscano, anche se come detto il vero colpo potrebbe essere la permanenza di Pjanic.

