Inter, non solo Dzeko: arriva un altro svincolato?

INTER DZEKO LLORENTE / In attesa di capire se per il prossimo calciomercato si potrà contare sui soldi della Champions League, l'Inter studia le mosse per allestire la rosa su misura per il nuovo tecnico che salvo colpi di scena sarà Antonio Conte. Si parte dunque dal modulo di base che prevede le due punte e viste le difficoltà della coppia Lautaro Martinez-Mauro Icardi, con il secondo che tra l'altro è sul piede di partenza, la dirigenza accelera per individuare nuovi tasselli per completare il reparto offensivo.

Il nome più caldo è quello di Edin Dzeko.

Secondo 'Tuttosport' il parere sul bosniaco è unanime ai vertici della società nerazzurra che conta di chiudere con la Roma per 10-12 milioni di euro mettendo sul piatto un triennale per il calciatore che arriverebbe anche senza la Champions League. Il romanista viene considerato un uomo importante dal punto di vista tecnico ma anche della leadership, fattore che avrà un peso sempre maggiore nelle scelte di mercato di Ausilio e Marotta che in tal senso secondo il quotidiano torinese starebbero riflettendo anche sulla possibilità di ingaggiare l'esperto Fernando, classe '85 che lascerà il Tottenham a parametro zero e sarebbe interessato al ritorno in Italia dopo aver vestito la maglia della Juventus.