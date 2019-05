CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI / La posizione di Carlo Ancelotti nel Napoli è stata, negli ultimi mesi, meno salda di quanto sembrasse. Varie fonti hanno riportato il contatto tra il club azzurro e Gian Piero Gasperini, al quale è stata chiesta la disponiblità a prendere le redini del progetto azzurro nel caso di un eventuale addio del mister di Reggiolo.

Un'eventualità scongiurata: secondo quanto svelato da 'La Gazzetta dello Sport', il club partenopeo avrebbe esercitato la clausola che conferma l'allenatore anche per la prossima stagione.

Le indiscrezioni dei giorni scorsi, secondo la rosea, "hanno creato turbativa e tensione all’interno del club", e proprio per questo lo stesso Ancelotti ha deciso di presentarsi in sala stampa dopo la vittoria sull'Inter, nonostante la sua presenza non fosse prevista. Un segnale importante, dopo qualche settimana in cui il suo futuro all'ombra del Vesuvio sembrava in discussione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui