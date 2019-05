INTER RAKITIC / A meno di clamorosi colpi di scena non sarà Ivan Rakitic il grande colpo che l'Inter sta cercando di piazzare a centrocampo. Da tempo dei radar della dirigenza interista che cerca un profilo di spessore ed esperienza internazionale con cui rinforzare il reparto, il croato del Barcellona in un'intervista al 'Mundo Deportivo' ha voluto mettere a tacere le voci annunciando l'intenzione di restare al 'Camp Nou'. "Vivo il calcio al 100%, 24 ore al giorno. Voglio sfruttare al massimo l'opportunità di giocare nella miglior squadra al mondo - esordisce Rakitic -. Voci di addio? Non mi riguardano. Per quanto mi riguarda non c'è alcun dubbio: ho tre anni di contratto e questo è il posto dove voglio stare, dove sono contento e felice.

Sto facendo bene qui e non ho alcun altro pensiero. Posso capire che si parli e ognuno abbia la sua opinione, lo rispetto, però non ho mai pensato di andarmene". Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Inevitabile dunque la domanda sull'Inter: "Non so di queste voci, non posso spiegarlo. Rispetto le altre squadre. L'Inter è una grande squadra e li abbiamo sfidati in Champions quest'anno. Ci sono miei compagni di nazionale e li rispetto però una cosa non toglie l'altra. Sono dove voglio essere e se pensano a me vuol dire che sto facendo bene, però sono felice al Barcellona, così come la mia famiglia. Non ho altro in mente".

