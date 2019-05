JUVENTUS INTER CHIESA ULTIME CALCIOMERCATO / È guerra aperta per Federico Chiesa. Il gioiello della Fiorentina è al centro di un pressing internazionale che vede Juventus e Inter come pretendenti più agguerrite e pronte a sfidarsi senza esclusione di colpi per accaparrarsi uno dei migliori talenti italiani degli ultimi anni.

Obiettivo praticamente dichiarato dei bianconeri, l'attaccante classe '97 è anche il primo nome nella lista dell'Ad interista Beppeche in caso di qualificazione alla prossima Champions League, con conseguente incasso di almeno una cinquantina di milioni di euro, punterebbe tutto su di lui. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

'La Gazzetta dello Sport' in edicola oggi scrive che l'Inter ha individuato in Chiesa l'uomo giusto per fare il salto di qualità nel reparto offensivo e nei giorni scorsi sarebbe andato in scena un incontro con il papà Enrico nel quale sarebbe stata incassata la volontà del calciatore di restare in Italia e la conferma che esistono margini di manovra per battere la Juventus nella trattativa. Il nodo principale resta la valutazione da almeno 70 milioni di euro fatta dalla Fiorentina e che la dirigenza nerazzurra punterebbe ad abbassare inserendo contropartite tecniche, da Karamoh e gli altri giovani gioielli interisti a quel Roberto Gagliardini che i toscani chiesero anche a gennaio. Intanto la frenata su Danilo del Manchester City, scrive la 'Rosea', andrebbe considerata come un altro indizio del fatto che la priorità per la fascia destra di Conte è Chiesa.

