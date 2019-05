CALCIOMERCATO NAPOLI PORTO ALMENDRA / Il Porto è un pericolo concreto per il Napoli nella corsa al giovane centrocampista argentino Almendra. Stando alle indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, i 'Dragões' fanno sul serio per il classe 2000, considerato un ideale erede di capitan Herrera che si trasferirà all'Atletico Madrid a costo zero.

Per Almendra il Porto dovrebbe essere disposto a mettere sul piatto 22-23 milioni di euro - poco meno della clausola da 25 milioni, che però andrebbe pagata in breve tempo - concedendo, come richiesto dagli 'Xeneizes', una percentuale (10-20% al massimo) su una futura rivendita. Ricordiamo, comunque, che a meno di sorprese o che qualche club paghi la suddetta clausola, il Boca Juniors non porterà a termine la cessione del 19enne prima della fine del Mondiale Under 20 , al via in Polonia il 23 maggio e al quale Almendra parteciperà con la maglia dell'Albiceleste.