JUVENTUS MANDZUKIC / La Juventus lavora per scegliere il nuovo allenatore dopo l'addio di Allegri, senza perdere di vista ovviamente la costruzione della squadra per la prossima stagione. Tra entrate ed uscite, c'è da scegliere il nodo legato al destino di MarioMandzukic nonostante il recente rinnovo fino al 2021.

E l'attaccante croato, da parte sua, dà un indizio sul proprio futuro attraverso un tweet dove esprime la propria felicità per l'ultimo scudetto conquistato, il quarto in altrettanti anni a Torino: "Questi sono momenti per cui lavori per l'intera stagione. Quando vinci un titolo il merito è di tutto il club: giocatori, allenatore, staff, management e tifosi. E la Juventus eccelle in tutto ciò. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito ad un altro Scudetto. Avanti così!", scrive su Twitter