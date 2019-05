JUVENTUS CUADRADO / La Juventus sceglierà nei prossimi giorni il nuovo allenatore al posto di Allegri.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Intanto nelle prossime settimane la dirigenza bianconera dovrà decidere anche sul futuro di Juan: rinnovo di contratto o cessione? Sull'argomento è intervenuto lo stesso laterale colombiano: "Il mio pensiero è sempre stato quello di rimanere alla Juve. Sto bene con la mia famiglia e con la società. Mi sono trovato come a casa e quindi spero di rimanere - le parole di Cuadrado ai cronisti presenti a margine di un evento benefico presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudeng - L’addio di Allegri? Non me lo aspettavo, ma sono cose che succedono nel calcio".