CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO / Andrij Shevchenko torna a parlare del suo Milan. L'idolo dei tifosi rossoneri ha fatto il punto tra presente e futuro: "Zona Champions? Io spero tanto che questo sia un passo importante per il Milan. Possono succedere tante cose.

Il Milan deve vincere la sua partita e poi vedere cosa succederà.? Ha fatto una grande stagione, è un ragazzo con tanta qualità e un futuro davanti - le sue parole a 'Sportmediaset' -? Ha fatto un grande lavoro. E' un allenatore che può fare tante belle cose col Milan, ha fatto quello che poteva fare, poi a fine stagione si vedrà dove arriva il Milan. La dirigenza fa le sue scelte, i suoi ragionamenti. Io al Milan? Questa società ha fatto tanto per me, è dentro il mio cuore. Magari un giorno potrebbe succedere che tocchi anche a me. Io sto lavorando con la mia Nazionale, ho un progetto grande per portare l'Ucraina agli Europei. In futuro mi potrebbe piacere tanto allenare il Milan".