JUVENTUS SPINAZZOLA / Leonardo Spinazzola ha le idee chiare per il suo futuro. In attesa della scelta sul nuovo allenatore per il dopo Allegri, il terzino ex Atalanta manda un messaggio alla società bianconera: "Ho lottato tanto per arrivare alla Juve, spero e voglio restare qui per i prossimi dieci anni. Sono sempre stato juventino, è sempre stato il mio sogno giocare in questa squadra.

Se non mi cacciano resto qui - le parole di Spinazzola a 'Sky Sport' -alla Juventus? Tanta Roba", aggiunge poi il laterale che parla anche dell'addio di: "Quando ci ha comunicato che andava via eravamo tutti commossi, era veramente provato ed è stato commovente. Abitiamo anche nello stesso palazzo: ha visto crescere mio figlio, giocava con il mio cane, mi dispiace che lascia la Juve".