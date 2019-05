CALCIOMERCATO NAPOLI CHIEVO PELLISSIER / Vicinissimo all'addio dal calcio giocato, Sergio Pellissier svela alcuni retroscena sulla sua lunga carriera. Tra i più importanti c'è il mancato approdo al Napoli: "Il presidente Campedelli non ha mai avuto l’intenzione di cedermi: il mio procuratore di allora aveva parlato con Pierpaolo Marino quando era direttore del Napoli.

Qualora il Chievo avesse deciso di cedermi avrei avuto già un contratto da firmare - le sue parole a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Io non sarei mai andato contro la mia società e non mi sembrava giusto farlo dato che mi avevano concesso l’occasione di giocare in Serie A. Se lo avessero deciso avrei avuto soltanto il contratto da firmare. Futuro? Campedelli mi offrirà qualcosa di importante per il mio futuro ma prima voglio godermi l’ultima partita in Serie A, poi ci penserò".