CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIELLINI / Sautato Massimiliano Allegri, la Juventus cerca un nuovo allenatore. Giorgio Chiellini, presente stasera a Torino per un evento benefico, ha detto la sua sulla panchina bianconera: "Marcello Lippi, il nuovo allenatore della Juventus è Lippi (ride, ndr) - ha detto scherzando il capitano a 'Sky Sport' - Scudetto? Questo è il primo anno da capitano, mi ha fatto piacere condividere con Barzagli. E' una persona silenziosa ma tanto importante nel gruppo. Da fuori non si apprezza quanto è importante nello spogliatoio.

Ha ricevuto un giusto tributo, quello che meritava. Sarà una persona importante nella sotoria della Juve. Addio? Dire che non me lo aspettavo sarebbe una bugia, certi silenzi e atteggiamenti si possono interpretare. E' una persona speciale, è stata acclamta domenica e in conferenza come merita. Ha fatto la storia della Juve. Non mi sorprenderei in futuro di rivederlo alla Juventus. Profilo giusto? Barzagli sarà il prossimo allenatore della Juventus (dice scherzando, ndr). Ci sono persone che sanno meglio di me chi prendere. Dormo sonni tranquilli, i dirigenti sanno chi prendere.ex nemici? In questi giorni non ho letto niente, non so niente. Mi sto allenando per giocare e per la Nazionale, poi sapremo con calma il giusto allenatore per la Juventus".