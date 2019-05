CALCIOMERCATO REAL MADRID BALE CALDERON / Futuro incerto per Gareth Bale. Il fuoriclasse del Real Madrid non è considerato primario nel progetto di Zidane, che ne avrebbe chiesto la cessione.

Ad aggiungere dettagli sull'indiscrezione ci ha pensato l'ex presidente dei 'Blancos', Ramon: "Nessuno sa come andrà a finire la soap opera perché il presidente e l'allenatore hanno opinioni diverse - le sue parole a 'Sky Sports' -non vuole accettare di aver sbagliato quando ha pensato che Bale potesse essere il leader di questa squadra quando Cristiano è partito. Zidane è stato chiaro, e lo ha fatto l'anno scorso, quando ha deciso di dimettersi perché il presidente non ha accettato le sue decisioni. E' difficile per Bale restare conoscendo l'opinione dell'allenatore".