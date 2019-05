Napoli, trovata l'intesa per Castagne

NAPOLI ATALANTA CASTAGNE ILICIC / Non solo Ilicic, il Napoli - stando a quanto riportato da 'Sky Sport' - avrebbe trovato un accordo anche con Timothy Castagne. Per il terzino, capace di giocare sia a destra che a sinistra, sarebbe pronto un contratto di 5 anni a 1,5 milioni di euro netti a stagione.

