Roma, London calling: ritorno di fiamma e derby

ROMA UNDER PREMIER LEAGUE / Nonostante una stagione tormentata dagli infortuni, Cengiz Under non ha perso il suo fascino in chiave mercato. L'ingaggio abbastanza basso (1 milione di euro) lo rende, infatti, una preda abbastanza appetibile per varie squadre europee che sperano in un mancato rinnovo dell'attaccante turco.

Le sue ottime prestazioni nel 2018 non erano passate inosservate soprattutto in Inghilterra dove, secondo 'turkish-football.com', c'è da registrare un concreto ritorno di fiamma da parte di, pronte a tornare alla carica con lanelle prossime settimane.