Perugia, UFFICIALE: Nesta lascia la panchina

PERUGIA NESTA / Dopo aver tentato di rinnovargli il contratto, il Perugia ha ufficializzato l'addio ad Alessandro Nesta. "A.C.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Perugia Calcio comunica che Alessandro Nesta non sarà il responsabile tecnico della prima squadra per la prossima stagione sportiva. Il Club desidera ringraziare Alessandro Nesta e il suo staff per l’impegno e la professionalità profusi in questo anno augurando loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera".