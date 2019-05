SERIE A GIUDICE SPORTIVO KOULIBALY BERNARDESCHI / Sono ben dieci gli squalificati per il prossimo turno di Serie A. Lo ha comunicato il Giudice Sportivo, attraverso un comunicato ufficiale. Assenze soprattutto in casa Napoli e Juventus. Ancelotti non avrà a disposizione né Koulibaly né Allan: entrambi hanno infatti raggiunto il limite massimo di ammonizioni. Lo stesso discorso vale per Matuidi, che ha concluso in anticipo il suo campionato, così come Bernardeschi, espulso contro l'Atalanta e squalificato per una giornata.

I bergamaschi dovranno invece fare a meno di, anche lui arrivato al limite massimo di gialli, così come l'olandese(Udinese), l'argentino(Lazio) e il polacco(Chievo). I gialloblù non avranno a disposizione neppure, squalificato per tre giornate dopo il rosso diretto contro la. Una giornata invece perdel, espulso contro il. Due giornate invece a Vincenzo, per espressioni ingiuriose rivolte al direttore di gara nella sfida contro il Parma. Ammende per Napoli (10 mila euro),(10 mila euro) e(3 mila euro). Diffida invece per(Chievo),(Spal),(Roma),(Empoli) e(Torino).