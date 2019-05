JUVENTUS GUARDIOLA PARATICI / Sempre a caccia di un sostituto di Massimiliano Allegri, la Juventus sogna l'ipotesi Pep Guardiola.

Il manager del con le sue recenti dichiarazioni, pareva aver chiuso la porta ai bianconeri , ma ora spunta una nuova indiscrezione che potrebbe far sognare i tifosi juventini.

Come riferisce il giornalista di 'Onda Cero' Mario Gago, Guardiola si sarebbe incontrato a Milano nelle scorse ore con il capo area sport bianconero Fabio Paratici: chiacchierata davanti ad un caffè tra i due, che però non avrebbero parlato di trattative e di un possibile arrivo in panchina del tecnico spagnolo. Guardiola era atteso in Italia oggi per partecipare ad un torneo di golf.

