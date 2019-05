NAPOLI ALMENDRA PORTO BOCA JUNIORS / Agustin Almendra sarà certamente uno dei prossimi protagonisti del mondiale under-20 che partirà giovedì in Polonia. Il talentuoso centrocampista del Boca Juniors è seguito da tempo dai club di Serie A ed in particolare è il Napoli a monitorarlo con maggiore insistenza. Gli azzurri controllano i suoi progressi e le sue prestazioni già da gennaio e il Boca Juniors, proprietario del cartellino, attende un'offerta congrua.

Il piano degli 'Xeneizes' è però quello di attendere la fine del mondiale, per far sì che il prezzo possa crescere un altro po'. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Ma intanto le pretendenti aumentano e oltre agli azzurri nelle ultime ore si sono fatte sotto il Monaco e anche il Porto. Come riporta l'emittente argentina 'TyC Sports', il club lusitano ha iniziato a sondare il terreno, anche se al momento appare indietro nella corsa al giocatore. L'opzione Portogallo è comunque una possibilità.

