MILAN GAZIDIS CAMPOS MALDINI LEONARDO / Prima la qualificazione alla Champions League, poi il resto. Obiettivo primario per il Milan è ottenere un pass per la principale competizione europea. Un pass che manca da troppo tempo, ma che dipenderà dai risultati di Inter e Atalanta.

Solo dopo sarà tempo di pensare al calciomercato e in particolare alla situazione dirigenziale, dove sembra profilarsi una vera e propria rivoluzione. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Leonardo sembra ormai ai saluti: il brasiliano potrebbe addirittura dimettersi. Come afferma 'La Gazzetta dello Sport', il dt sarebbe pronto a rimettere il proprio accordo nelle mani del club, che sta pensando al direttore sportivo del Lilla, Campos, per sostituirlo. L'idea del Milan e di Gazidis in particolare, sarebbe quella di puntare su un ds-scout, in grado di scovare i migliori giovani talenti da acquistare e valorizzare. Solo dopo, eventualmente, si parlerà di un eventuale cambio allenatore. L'addio di Leonardo potrebbe però non implicare anche quello di Maldini. L'ex capitano potrebbe infatti restare come ruolo operativo e di rappresentanza.

