CALCIOMERCATO JUVENTUS DESCHAMPS / Non sarà Didier Deschamps il prossimo allenatore della Juventus. In occasione dell'ufficializzazione dei convocati per le partite contro Turchia e Andorra valevoli per le qualificazioni a Euro2020, il CT della Francia ha dichiarato che intende proseguire la sua avventura alla guida della Nazionale transalpina: "La situazione è chiara.

Tutte le mie energie e la mia concentrazione sono focalizzate sulla fase di qualificazione della Francia all'Europeo, e spero anche dopo per partecipare alla competizione continentale - le parole di Deschamps, candidato da tempo al post Allegri , riportate da 'Gazzetta.it - Per me è tutto ben chiaro e tondo. Anche se fa sempre piacere si parli di me per le panchine di grandi club come la Juventus, oggi il mio futuro è legato alla nazionale francese. E non c'è nessuna porta da aprire ad altre possibilità".