MIDDLESBROUGH BATISTUTA / Con l'addio di Tony Pulis il Middlesbrough, club di Championship (la Serie B inglese), è alla ricerca di un nuovo manager.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

E il club inglese è stuzzicato da un nome nuovo, alla prima vera esperienza su una panchina nel calcio professionistico. Si tratta di Gabriel Omar. Il 'Re Leone' sarebbe infatti uno dei nomi sondati dal 'Boro' come prossimo manager. A riportarlo è 'The Hartlepool Post', che sottolinea come Batistuta abbia conseguito il proprio tesserino da allenatore in Argentina l'anno scorso.