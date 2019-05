ROMA KRUSE BAYERN MONACO LIVERPOOL / Max Kruse ha già annunciato di non voler firmare il proprio rinnovo con il Werder Brema e lascerà i biancoverdi a costo zero. Per il 31enne attaccante tedesco, si aprono dunque tante opzioni e una porta pure all'Italia. In particolare sarebbe la Roma ad essere interessata al giocatore, in grado di giostrare su tutto il fronte d'attacco.

La concorrenza però non manca. Il portale tedesco 'Sport1' sottolinea come su Kruse siano vigili anche altri grandi club europei, su tutti Liverpool e Bayern Monaco, che pensano a lui come possibile affare low-cost. Per i giallorossi, accostati all'attaccante, ci sarà dunque da superare una folta concorrenza.

