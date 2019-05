CALCIOMERCATO MILAN ANDRE SILVA / Difficilmente Andre Silva avrà una nuova chance al Milan. L'attaccante portoghese non verrà riscattato dal Siviglia e sarà pressoché 'costretto' a tornare nel club rossonero, che detiene ancora la proprietà sul suo cartellino. Ma, a meno di colpi di scena, il suo ritorno durerà giusto il tempo di trovargli una nuova sistemazione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

In tal senso occhio alla, alcon il quale il suo agente Jorgeè in più che eccellenti rapporti, ma pure al. A quest'ultimo potrebbe essere 'proposto' come pedina di scambio per. Il Milan è a caccia di rinforzi sulle fasce e il transalpino - in uscita dall'OM - è un profilo molto gradito. Con la 'carta' Andre Silva, la dirigenza milanista proverebbe a ridurre la richiesta - almeno 50 milioni - dell'OM per il 26enne di Orleans.