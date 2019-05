CALCIOMERCATO MILAN ROMA LLORENTE / La finale di Champions contro il Liverpool dovrebbe essere l'ultima partita di Fernando Llorente con la maglia del Tottenham. Stando al 'Mirror', infatti, gli 'Spurs' non sembrano intenzionati a esercitare l'opzione rinnovo fino al 2020 presente nel contratto dello spagnolo, in scadenza a giugno.

Llorente a costo zero viene ritenuto un'opportunità interessante da più club. La medesima fonte inglese cita, ma anche due big della nostra: ovvero. A quanto pare anche rossoneri e giallorossi tengono in considerazione il profilo del 34enne centravanti di Pamplona, che in Italia ha già giocato nelladal 2013 al 2015.