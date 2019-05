SAMPDORIA FERRERO / La Sampdoria via dalle mani di Massimo Ferrero: la trattativa per la cessione del club blucerchiato procede anche se l'accordo non è stato ancora trovato.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il presidente blucerchiato è volato negli Stati Uniti per continuare la trattativa con il gruppo che vedrebbe Gianlucacome futuro numero uno del club: al momento l'offerta è molto più bassa dei cento milioni di euro chiesti dall'attuale proprietà. Oltre all'intesa sulle cifre, Ferrero vuole poi garanzie sulla solidità del gruppo acquirente: se entrambe le condizioni dovessero essere soddisfatte, allora la cessione della Sampdoria potrebbe diventare concreta. In caso contrario Ferrero senza fretta potrebbe decidere di ascoltare l'offerta proveniente dal fondo Aquilor.