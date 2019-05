p>CALCIOMERCATO INTER TAGLIAFICO / Nicolásè sicuramente uno dei protagonisti assoluti della cavalcata trionfale dell'in questa stagione: la squadra olandese si è laureata Campione d'Olanda e si è arresa in Champions League solo in semifinale contro il, dopo essere stata ad un passo dalla finale e dopo aver eliminato in trasferta due squadre come ile la Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Il suo profilo è stato accostato con una certa insistenza all'Inter. Ricardo Schlieper, suo agente, si è concesso ai microfoni di 'passioneinter.com' per fare il punto sulla trattativa: ''Quest’estate non lascerà l’Ajax. Abbiamo preso un impegno con loro oltre ad aver firmato il rinnovo: nella stagione 2019/20 Nicolas resta all’Ajax. L’intenzione del club è quella di mantenere i giocatori attuali e lui è uno dei pilastri della rosa. Inter? No, non ci sono mai stati contatti. Non so dunque se lo seguano, leggo solo quello che dicono i giornali. Ovviamente l’Inter è un grande club, importante. Per il futuro potrebbe essere un’ipotesi da scegliere con grande piacere. Al momento però devo dire che non ho avuto offerte particolari né da loro né da altri club italiani''.

