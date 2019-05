p>CALCIOMERCATO PARMA NAPOLI FAGGIANO / Daniele, direttore sportivo del, è intervenuto sulle frequenze di 'Radio CRC' per fare il punto sulle possibili strategie di mercato del club ducale in vista della prossima finestra estiva di mercato. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

A partire dai riscatti di Inglese e Sepe dal Napoli: ''Il Parma si deve consolidare, l'anno prossimo bisogna afferrare la salvezza prima, poi se viene qualcosa in più, ben venga. Su Inglese abbiamo il riscatto a 25 milioni, è una situazione particolare, avevo prima fatto un tipo di contratto, ma poi l'ho dovuto cambiare. E' stato sfortunato, merita tanto. Siamo stati sfortunati anche noi che non ne abbiamo potuto usufruire. A quelle cifre è impossibile riscattare Inglese, ma proverò a contrattare. Su Sepe vedremo, finiamo nel migliore dei modi il campionato, una settimana di pausa e poi parleremo di mercato".

