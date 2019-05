CALCIOMERCATO NAPOLI MALINOVSKYI / Ruslan Malinovskyi, centrocampista ucraino in forza al Genk, è finito nel mirino di molte squadre italiane dopo l'ottima stagione disputata in Beglio.

Su tutte ilche è pronto ad anticipare la concorrenza: Sergei, agente del giocatore, ai microfoni di 'CalcioNapoli24Live' ha fatto il punto della trattativa. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Ecco le sue parole: "Malinovskyi è uno di quei giocatori che ti rende il gioco della squadra più veloce perchè bravo tecnicamente. Costo dell'operazione? Il Genk lo valuta non meno di 10 milioni. Napoli? Non è giusto dire i nomi per correttezza, ma ho parlato con molte squadre italiane ed inglesi. Però posso dire che è arrivato il momento di fare il grande salto. Più che giocare la Champions a noi interessa un progetto di crescita ed il Napoli è un club di questo target"

