CALCIOMERCATO FOOTBALL UNDER / L'esordio di Armini, l'Europeo Under 17 terminato con l'Italia seconda domenica scorsa, i talenti che emergono dai campionati giovanili alle ultime battute. C'è tutto questo in Football Under per Calciomercato.it:

1. Dopo l'esordio in Europa League contro l'Apollon Limassol, che l'ha reso il quarto giocatore più giovane della storia della Lazio a debuttare in una competizione europea, dopo De Silvestri, Di Vaio e Perrone, Simone Inzaghi ha regalato a Nicolò Armini anche la soddisfazione di calcare per la prima volta il palcoscenico della serie A. Armini, difensore centrale molto abile nell'impostazione del gioco, dotato di senso della posizione, capace nella lettura delle situazioni di gioco, ieri sera contro il Bologna all'Olimpico ha totalizzato circa 40 minuti di gioco entrando al posto di Luiz Felipe.

2. Max Aarons è la freccia destra del Norwich, in questa stagione ha collezionato 43 presenze, 3 gol e 6 assist tra la Championship (la serie B inglese) e la Coppa di Lega in cui ha fatto gol al Cardiff, squadra di Premier League. Aarons ricorda Dani Alves per il dribbling sia in corsa che da fermo, è un esterno capace di coprire tutta la fascia, ha capacità di corsa, sa andare in progressione, è veloce, può giocare a sinistra, un talento da seguire, della Nazionale Under 19 inglese. Sulle sue tracce ci sono già il Lipsia e il Tottenham, per caratteristiche ricorda anche Trippier che dovrebbe lasciare gli Spurs per andare al Manchester United, anche il Napoli è fortemente interessato ma dovrebbero spuntarla i Red Devils.

3. L'Under 17 dell'Italia, dopo una cavalcata fantastica, è caduta in finale dell'Europeo per la seconda volta consecutiva contro l'Olanda. I ragazzi di Nunziata hanno perso 4-2 e se hanno coltivato qualche speranza fino al fischio finale lo devono a Lorenzo Colombo, attaccante classe '2002 del Milan che ha realizzato 11 gol nell'Under 17, categoria in cui continuerà la sua avventura in questa stagione, domenica il Milan affronterà l'Empoli ai play-off. Colombo ha trovato spazio anche sotto età nella Primavera rossonera totalizzando otto presenze senza riuscire a far gol.

4. La Fiorentina, costretta ad un finale di campionato sofferto con la prima squadra, può consolarsi con la Primavera vittoriosa in Coppa Italia e qualificata alla final six. Tra i talenti a disposizione di mister Bigica, c'è Jordy Gillekens, difensore centrale classe '2000 molto ben strutturato sotto il profilo fisico.

Ha visione di gioco, un gran calcio, sabato contro il Napoli ha colpito una traversa su punizione dalla lunghissima distanza e ha realizzato un lancio per Simic che ha calciato a lato.

5. La Primavera del Torino domenica ha rimediato una sconfitta contro il Sassuolo che condiziona il cammino alla conquista della migliore posizione possibile per i play-off. Nella gara si è messo in mostra l'attaccante classe '99 Mouhamed Belkheir che, oltre ad aver realizzato l'unico gol granata dell'1-3 finale, il secondo consecutivo dopo quello contro l'Inter, ha anche colpito una traversa con una rovesciata alla Belotti. L'attaccante algerino ha segnato il suo ottavo stagionale in Primavera tra i primi sei mesi al Brescia e poi il passaggio al Torino.

6. Il Sassuolo l'ha pescato due anni fa dal Como, parliamo dell'attaccante esterno Aristidi Kolaj, talento classe '99 che domenica contro il Torino ha conquistato la scena a suon di dribbling e giocate illuminanti, soprattutto i due assist per le reti di Manzari e Raspadori. In occasione della rete dell'1-3, Kolaj ha superato Singo, saltato due avversari e servito il pallone al suo compagno per il terzo gol della Primavera di Turrini che sabato affronterà il Genoa in una gara fondamentale in chiave salvezza.

7. Lo scouting della Juventus monitora talenti di tutto il mondo, nelle formazioni giovanili vengono continuamente inseriti ragazzi da monitorare. Il club bianconero ha inserito nella sua Primavera in questa stagione dal Lugano in prestito Nikita Vlasenko, difensore classe 2001 che sabato ha segnato anche la sua prima rete nella Primavera di Baldini che non è riuscita a qualificarsi ai play-off.

8. La Lazio è tornata nel campionato Primavera 1, ha battuto la Spal nella finale play-off: a segno anche Federico Scaffidi, attaccante classe 2001 che ha realizzato nove gol stagionali e che si è fatto apprezzare ancora di più per il lavoro da centravanti di manovra, con la difesa della palla, il gioco di sponda, le triangolazioni con i compagni nello sviluppo della manovra in verticale.

9. Ange Josuè Chibozo, originario del Benin, è uno dei talenti più interessanti della categoria Under 16. Domenica la Juventus nella gara d'andata dei quarti di finale dei play-off ha battuto l'Atalanta a Zingonia con un sonoro 5-1 e Chibozo si è rivelato tra i protagonisti con una tripletta. L'attaccante classe '2003, che il club bianconero ha soffiato all'Inter prelevandolo dalla Giana Erminio, è a quota 15 gol tra regular season e play-off. E' devastante nell'uno contro uno, molto rapido, un ragazzo da seguire con estrema attenzione.

10. La Roma nella regular season è stata una macchina quasi infallibile, dominando il girone C ma ai play-off non ha iniziato in maniera brillante, nella gara d'andata dei quarti di finale ha perso 4-2 in trasferta contro l'Empoli. Tra i talenti che si sono messi in mostra nelle fila toscane, c'è Luca Baldanzi, trequartista classe 2003 che può essere impiegato anche da esterno offensivo. E' un mancino, ha un buon calcio, un ottimo dominio con la palla, visione di gioco e sensibilità nella rifinitura da assist-man.

