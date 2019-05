p>CALCIOMERCATO SASSUOLO BOATENG BARCELLONA / L'avventura di Kevin-Princecon la maglia delè arrivata ai titoli di coda: l'attaccante ghanese di proprietà delnon è riuscito a sfruttare la grande chance, collezionando solo 3 presenze nella Liga e una sola in Copa del Rey senza mai trovare la via della rete nei 303' minuti disputati cone compagni. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato da 'Diario As', Boateng non verrà neppure convocato in vista della finale di Copa del Rey in programma sabato tra Barcellona e Valencia a causa di un problema al ginocchio sinistro. Il Sassuolo lo aspetta dopo la parentesi di sicuro non esaltante vissuta al Camp Nou.

